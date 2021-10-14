Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM Новым руководителем УФСБ по Ростовской области назначен Игорь Голдобин, возглавлявший ранее волгоградское УФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Игорь Голдобин назначен указом президента России. Он работает в органах федеральной службы безопасности с 1994 года. С 2015 года он возглавлял УФСБ России по Тамбовской области, с декабря 2019 года — УФСБ России по Волгоградской области.

Новый руководитель силового ведомства — уроженец Ставрополя. На родине он окончил политехнический институт.

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