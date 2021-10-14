Махачкала, 14 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Следственный комитет проверяет информацию об использовании рабского труда двоих жителей Москвы на местном сельхозпредприятии. С заявлением семейная пара обратилась в правоохранительные органы. СКР по региону организовал доследственную проверку, сообщили 14 октября в пресс-службе ведомства.

Изображение рабов на одной из банкнот Конфедерации

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по заявлению жителей города Москвы об использовании рабского труда проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что супруги из Москвы в августе 2021 году отправились на отдых в Крым. Они сели на рейсовый автобус, водитель которого предложил из поехать на заработки в Ставропольский край. Однако путешественники оказались не на Ставрополье, а в Дагестане.

«С 1 сентября по 1 октября 2021 года они работали в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака Сулейман-Стальского района с оплатой 10 тыс. рублей в месяц каждому. Житель города Москвы с супругой во время опроса пояснили, что их к работам никто не принуждал, насилия не применял, оплату работодатель произвел полностью, претензий к нему не имеют»,— говорится в сообщении СКР по Дагестану.

Причиной, по которой москвичи обратились в полицию, стал обман водителя автобуса. Как считают заявители, он получил деньги с владельца теплицы за то, что доставил к нему работников. После того, как последний полностью рассчитался с ними, они явились в полицию Махачкалы и рассказали о совершенном в отношении них противоправном действии со стороны шофера.

Решение о необходимости возбуждения уголовного дела будет принято после проведения доследственной проверки.