Порт-Вила, 14 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи у берегов Вануату. Об этом 14 октября сообщает Геологическая служба США.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Отмечается, что эпицентра землетрясения находился на расстоянии 36 км в восточном направлении от города Порт-Орли, где проживает 1,9 тыс. человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 120 км.

При этом сообщения об угрозе цунами не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи на полуострове Камчатка.