Салехард, 14 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. На Ямале увеличены школьные каникулы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Осенний бюджет

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Осенние каникулы у ямальских школьников начнутся на неделю раньше и продлятся две недели: с 25 октября по 6 ноября 2021 года.

данное решение принято по причине сложной эпидемиологической обстановки в регионе с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости.

К 14 октября в школах Ямала карантин введён в 6% классов. Разобщение на две недели должно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях, отмечают в оперштабе.