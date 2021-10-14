Ярославцы пожаловались уполномоченному на работу медицинского call-центра
Ярославль, 14 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Ярославле жительница пожаловалась уполномоченному по правам человека на то, что она не может дозвониться до больницы. Об этом сообщает аппарат регионального омбудсмена.
Женщина, обратившаяся к Сергею Бабуркину утверждает, что уже неделю не может даже записаться на приём ко врачу.
Также она отметила, что на линии постоянная очередь в десятки человек. При этом звонок платный. Женщина отмечает, что раньше было проще — когда звонили сразу в регистратуру.
Сейчас в ситуации разбирается Сергей Бабуркин. Он направил запрос в региональный департамент здравоохранения и фармации.
Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о схожих случаях. В региональном депздраве трудности объясняли возросшими нагрузками на региональную медицину из-за четвертой волны пандемии и сезонных заболеваний.