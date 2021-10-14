Ярославль, 14 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Ярославле жительница пожаловалась уполномоченному по правам человека на то, что она не может дозвониться до больницы. Об этом сообщает аппарат регионального омбудсмена.

Pixabay.com Телефон

Женщина, обратившаяся к Сергею Бабуркину утверждает, что уже неделю не может даже записаться на приём ко врачу.

«Не могу неделю взять явку. Начала звонить еще в 7 утра. Подошла очередь и то ли у меня звонок сорвался, то ли там сорвали, не разобрала. А нужно срочно к врачу. Почему в других районах свободно люди дозваниваются, а у нас прямо беда?» — поделилась женщина.

Также она отметила, что на линии постоянная очередь в десятки человек. При этом звонок платный. Женщина отмечает, что раньше было проще — когда звонили сразу в регистратуру.

«Помимо телефонных звонков, гражданку беспокоят трудности с использованием электронной записи через сайт: то он не открывается, то выдает ошибки, а некоторые люди и вовсе не умеют пользоваться интернетом, чтобы записаться на прием к врачу», — отметили в аппарате уполномоченного.

Сейчас в ситуации разбирается Сергей Бабуркин. Он направил запрос в региональный департамент здравоохранения и фармации.

Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о схожих случаях. В региональном депздраве трудности объясняли возросшими нагрузками на региональную медицину из-за четвертой волны пандемии и сезонных заболеваний.