Путин рассказал о предпринимаемых усилиях по стабилизации энергорынка
Москва, 14 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. России и партнёрам по ОПЕК+ удаётся находить сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения по стабилизации мирового энергетического рынка. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Глава российского государства, говоря об усилиях по стабилизации мирового энергетического рынка со странами Ближнего Востока, указал на то, что «всё это происходит в довольно жёстком режиме».
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Президент РФ подчеркнул, что стороны обсуждают «возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии».
Путин также подчеркнул, что страны Ближнего Востока на сегодняшний день являются «перспективным регионом мира».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха. Причина в том, пояснил глава государства, что никто серьёзно к этому не относится, что кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, недооценивает и начинает сокращать инвестиции. По его словам, в России нужно продолжать развитие нефтегазового и угольного комплекса, несмотря на планы по декарбонизации и поиск нестандартных решений в энергетике.