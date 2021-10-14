Москва, 14 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. России и партнёрам по ОПЕК+ удаётся находить сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения по стабилизации мирового энергетического рынка. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Путин

Глава российского государства, говоря об усилиях по стабилизации мирового энергетического рынка со странами Ближнего Востока, указал на то, что «всё это происходит в довольно жёстком режиме».

«Мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения», — заявил российский лидер.

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«И наши партнёры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по «зелёной» энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни», — добавил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что стороны обсуждают «возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии».

«Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что страны Ближнего Востока на сегодняшний день являются «перспективным регионом мира».

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«И то, что я сейчас вижу и в Объединённых Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии — руководство этих стран предпринимает энергичные шаги, для того чтобы диверсифицировать свою экономику. Руководство этих стран думает о будущем, и я уверен, что они будут добиваться результатов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха. Причина в том, пояснил глава государства, что никто серьёзно к этому не относится, что кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, недооценивает и начинает сокращать инвестиции. По его словам, в России нужно продолжать развитие нефтегазового и угольного комплекса, несмотря на планы по декарбонизации и поиск нестандартных решений в энергетике.