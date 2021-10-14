Биробиджан, 14 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Жители Октябрьского района Еврейской автономии пожаловались председателю Заксобрания региона Роману Бойко на задолженность по льготным лекарствам. Спикер обещал оперативно решить эту проблему, написал 14 октября телеграм-канал «Новости ЕАО».

Очередь за льготными лекарствами в Ярославле

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В том числе полгода не получала необходимые препараты жительница села Екатерино-Никольское, у которой диабет второго типа. Она обращалась к депутатам за помощью, и спикер лично привёз ей медикаменты. Свои лекарства ждут ещё более 7,66 тыс. пациентов.

«Найдены и выделены 180 млн рублей. Изменили порядок закупки лекарств. Эта системная проблема будет решена в кратчайшие сроки. Вопрос держит на личном контроле губернатор области Ростислав Гольдштейн», — заверил Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии уже не раз выражали недовольство работой системы здравоохранения региона. Люди жаловались на то, что короновирусным больным приходится ждать врача по три недели, терапевты в Биробиджане остановили приём из-за COVID-19, а в областной больнице только один анестезиолог, и пока он в отпуске, там не проводят экстренные операции