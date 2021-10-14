Йошкар-Ола, 14 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Зампрокурора Марий Эл Павел Шамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о попытке сбыта крупной партии наркотических средств в отношении 52-летнего жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Наркотики

Установлено, что обвиняемый весной 2021 года приобрел на территории Московской области наркотическое средство, которое переправил в Звениговский район Марий Эл с целью дальнейшего сбыта. Мужчина был задержан сотрудниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД республики. Из незаконного оборота изъято 3129 граммов наркотического средства.

Уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Челябинской области у жителя села Кизильское обнаружили 1667 граммов нарковещества. Запрещённый препарат был найден в ходе осмотра хозяйственных построек во дворе одного из домов. Владельцем оказался 50-летний ранее судимый гражданин. Он пояснил полицейским, что собрал урожай и хранил у себя.

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