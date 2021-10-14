Сызрань, Самарская область, 14 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования двух девочек, которые спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна квартиры, устанавливают в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Путаница». реж Ирина Гурвич. 1982. СССР А лисички взяли спички

Сообщается, что 13 октября 2021 года в городе Сызрани в квартире, которая расположена на пятом этаже многоквартирного дома по улице Баженова, загорелась межкомнатная дверь.

По версии следствия, в этот момент в доме находились две девочки 2015 и 2017 годов рождения, которые, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна.

«В результате падения девочки получили многочисленные травмы, в настоящий момент они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, возгорание произошло в результате игр со спичками», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователи проводят проверку, в ходе которой им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.