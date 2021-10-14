Лондон, 14 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В настоящее время цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов достигла отметки в $1200 за тысячу кубометров. Об этом 14 октября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

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При открытии торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила $1200 за тысячу кубометров, а настоящее время она составляет около $1196 за тысячу кубометров.

В результате этого общий рост цены на газ в Европе с начала новых торгов составил порядка 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до конца 2021 года выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок.