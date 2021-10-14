Киев, , 09:47 — REGNUM Властям Украины придётся «на коленях ползти в Москву» за энергетическими ресурсами, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов «в пафосных терминах пытается рассказать о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» лидер партии Виктор Медведчук тем, что вел переговоры о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции».

«Похоже, в самое ближайшее время ему [Ивану Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина намерена отключиться от энергосистем России и Белоруссии к 2023 году и перейти на получение энергии из стран ЕС. В стране уже действует запрет на импорт электроэнергии.

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