Киев, 14 октября 2021, 09:47 — REGNUM Властям Украины придётся «на коленях ползти в Москву» за энергетическими ресурсами, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.
По его словам, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов «в пафосных терминах пытается рассказать о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» лидер партии Виктор Медведчук тем, что вел переговоры о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции».
Как сообщало ИА REGNUM, Украина намерена отключиться от энергосистем России и Белоруссии к 2023 году и перейти на получение энергии из стран ЕС. В стране уже действует запрет на импорт электроэнергии.
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