Екатеринбург, 14 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перекроют движение на дороге Солнечный — Зеленый бор. Такое решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям с участием городских служб и представителей МЧС, сообщает пресс-служба администрации города.

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По дороге проложена система подачи воды для тушения тлеющего торфяника. Кроме того, для подвоза воды задействуют спецтехнику. Ситуация находится на контроле муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга наблюдается сильный смог, школу №215 перевели на дистанционку. Причиной тому стал тлеющий уже несколько дней торфяник.