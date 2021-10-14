Москва, 14 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) jill111 Хоккей

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Радан Ленц, Дмитрий Архипов, Иван Николишин, Владимир Бутузов и Давид Томашек. У ЦСКА отличился форвард Максим Соркин.

«Амур» не мог обыграть ЦСКА на выезде с 29 сентября 2016 года, тогда хабаровский клуб победил по буллитам со счётом 2:1. В основное время «Амур» не выигрывал в гостях у «армейцев» с 2008 года (6:2).

На сегодняшний день «Амур» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, на счету команды 13 очков. ЦСКА идёт на пятом месте в Западной конференции с 22 очками.

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