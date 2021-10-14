Салехард, 14 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. На Ямале выясняют причины схода с рельсов восьми железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Сход с рельс вагонов-цистерн

По предварительным данным, днём 13 октября вблизи железнодорожной станции Пурпе при подаче грузового состава из 34 вагонов произошёл сход восьми вагонов-цистерн. Опрокидывания вагонов не допущено, цистерны находятся в сошедшем состоянии на колесных парах.

При происшествии никто не пострадал. Вред окружающей среде не причинён.