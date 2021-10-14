Вашингтон, 14 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Курс криптовалюты биткоин в ходе торгов превысил отметку в $58 тысяч. Об этом 14 октября свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткоин

По информации портала, по состоянию на 08:47 мск за биткоин давали $58,08 тыс., а в 09:25 мск — $58,4 тыс. При этом в настоящее время цена указанной криптовалюты составляет $57,9 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что криптовалюты могут быть использованы в будущем как средства накопления, но сейчас говорить об этом пока преждевременно.