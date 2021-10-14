Климовский район, Брянская область, 14 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Климовского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, полицейский в начале июня 2021 года сфальсифицировал материалы проверки в отношении жителя Климова, якобы торговавшего незаконно спиртосодержащей продукцией. В конце июня на основании этих документов было возбуждено реальное уголовное дело.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками региональных ФСБ, МВД и прокуратуры. Фальшивое уголовное дело полицейскому понадобилось «с целью создания видимости результативности своей работы».

Подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.