Саратов, 14 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Саратове на территории ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 имени Ю. Я. Гордеева» 14 октября откроют стелу, посвященную медикам. Мероприятие запланировано в 11:00 (местное время), сообщает пресс-служба облминздрава.

Врач

Стелу посвятили медицинским работникам, в знак благодарности за каждодневный гуманный труд. В открытии памятника примут участие представители регионального правительства, Саратовской областной думы и гордумы, а также почетные гости.

ИА REGNUM напоминает, 14 мая у Саратовского областного медицинского колледжа установили памятник военной медсестре. Скульптура была создана в рамках благотворительного проекта.

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