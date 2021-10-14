Саранск, 14 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. По итогам января-сентября текущего года в Саранске количество зарегистрированных преступлений выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице Мордовии зарегистрировано 3443 преступления или 50,7% от общего числа преступных деяний в республике, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Рост числа преступлений наблюдается во всех районах города, наиболее значительное количество преступных деяний зафиксировано в Ленинском районе — 1435 единиц.

Максимально выросло число случаев мошенничества — на 35,1%, на 35% выросло число преступлений экономической направленности, на 11,5% — краж, на 9,7% — коррупционных преступлений, на 5,6% — преступлений в общественных местах.

При этом сократилось на 26,9% число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на 21,8% снизилось количество преступных деяний в жилом секторе, на 8,4% сократилось число преступлений на улицах.

За указанный период снизилось количество жертв преступлений на 2,8%, на 28.5% — число жертв уголовно-наказуемых ДТП. Всего в результате преступлений погибли 34 человека, десять из них — в дорожных авариях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в январе-июле текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,1% — с 5,1 тыс. до 5205 деяний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минимальное число преступлений отмечено в Кадошкинском, Большеигнатовском и Атюрьевском районах республики.

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