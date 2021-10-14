Москва, 14 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Реабилитация режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после возвращения с МКС на Землю составит около 10 дней, сообщил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по подготовке космонавтов Олег Кононенко.

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«Я думаю, через неделю они придут в себя. На восьмой день можно выходить на сцену», — пошутил Кононенко в эфире Первого канала.

Он напомнил, что космонавты, которые совершали полет в течение нескольких месяцев, восстанавливаются около двух недель — после длительной миссии им «сложно двигаться и перемещаться» при неустойчивом давлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября к МКС причалил корабль «Союз МС-19» с режиссёром Шипенко и актрисой Пересильд. Съёмочная группа пробудет на орбитальной станции до 17 октября.

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