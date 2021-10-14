Ташкент, 14 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана опроверг информацию о распространении сибирской язвы в Нарпайском районе Самаркандской области. Об этом 14 октября сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сибирская язва

Ранее данную информацию распространили в соцсетях, якобы в селе Танишка «Нарпайского района области выявлено наличие сибирской язвы у крупного рогатого скота, мясо которого также продавалось».

«Данное обстоятельство глубоко изучалось специальным штабом. Полученные в ходе изучения образцы прошли тщательную проверку в лабораториях Республиканского государственного научного центра по диагностике болезней животных и безопасности продовольствия и в них не были обнаружены возбудители болезни», — пишет издание со ссылкой на экспертизу Госкомветеринарии.

Журналисты издания отмечают, что в 2020 году была проведена профилактическая прививка против сибирской язвы 36,7 млн голов скота, в 2021 году — 26,4 млн голов.