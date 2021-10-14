Индиан-Уэллс, США, 14 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 1:6, 3:6.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и 5 из 9 брейков.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.