Уфа, 14 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Двух мужчин обвинили в применении насилия в отношении сотрудников полиции в Уфе. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Kaluga.sledcom.ru Скриншот видио нападения подростка на полицейского

По версии следствия, летом 2021 года двое сотрудников полиции г. Уфы прибыли по сообщению о нарушении тишины ночью во дворе жилого дома, расположенного по ул. Степана Халтурина. Они потребовали у обвиняемых прекратить противоправные деяния.

«Один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал их оскорблять, а затем пытался нанести удары руками в голову представителя власти. В связи с этим в отношении нарушителя были применены наручники. С целью воспрепятствовать задержанию своего товарища, второй обвиняемый нанес сотруднику полиции удары кулаком в различные части тела, схватив за форменное обмундирование», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что другие полицейские пресекли действия фигурантов уголовного дела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителей власти, а также публичного оскорбления представителей власти.

Сообщается, что свою вину обвиняемые признали. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину осудили за применение насилия в отношении полицейских.