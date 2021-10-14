Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 14 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Океанографическое судно Ángeles Alvariño Испанского океанографического института должно прибыть на Пальму вечером 17 октября, чтобы продолжить мониторинг воздействия лавы вулкана Кумбре-Вьеха на морскую среду. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Перед этим судно пройдет через Эль-Йерро, чтобы забрать приборы, которые были установлены в главном кратере подводного вулкана Тагоро в течение последних пяти месяцев, регистрируя активность благодаря геофону и гидрофону и измеряя такие параметры, как температура, проводимость, давление, мутность и рН в окружающей воде.

Этот маневр будет осуществлен благодаря использованию беспилотного подводного аппарата ROV Liropus 2000, который также будет оснащен датчиками, позволяющими брать пробы воды и газа в местах активности вулкана, который все еще дегазирует.