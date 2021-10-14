Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Один из партнёров адвоката Рудольфа Джулиани, который представлял интересы экс-президента США Дональда Трампа, Лев Парнас умышленно нарушил закон, который запрещает иностранным гражданам финансировать американские предвыборные кампании. С таким утверждением выступила сторона обвинения в ходе рассмотрения дела в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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В своём заявлении в суде помощник прокурора США Алина Флодр указала, выходец из СССР Парнас в 2018 году направлял средства иностранных инвесторов на спонсирование предвыборных кампаний нескольких лиц в США. По её словам, Лев Парнас якобы вступил в преступный сговор с Андреем Кукушкиным с целью перевода 1 миллиона долларов на эти цели.

Флорд утверждает, что Парнас и Кукушкин были хорошо осведомлены о законах США о выборах, которые запрещали пожертвования средств из иностранных источников. Она заявила, что письменные сообщения и письма по электронной почте докажут, что подозреваемые намеренно пыталась скрыть истинный источник пожертвований и «вопиюще» нарушили закон.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил присяжным, что полученные его подзащитным и проходящим по делу Игорем Фруманом средства были предоставлены в качестве займа и не использовались для финансирования политических кампаний. По утверждению защиты, партнёры Джулиани потратили деньги на собственные нужды.

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«Он сознательно не нарушал федеральных законов о выборах», — подчеркнул адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы в США по подозрениям в нарушениях при финансировании избирательных кампаний. Ряд американских СМИ утверждали, что задержанные помогли юристу бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани с расследованием против экс-вице-президента страны Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Также их подозревают в попытках добиться смещения Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.