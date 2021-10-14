Манила, 14 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Количество погибших в результате прохождения тайфуна «Компасу» по территории Филиппин увеличилось до 30. Об этом 14 октября сообщил на онлайн-брифинге пресс-секретарь президента республики Гарри Роке со ссылкой на данные национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий страны.

Xinhuanet.com Тайфун

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«В результате удара тайфуна «Компасу» погибли не менее 30 человек. Три человека получили различные травмы, 14 числятся пропавшими без вести», — сказал он.

Кроме того, Рокке рассказал, что из-за разгула стихии 7370 человек были перемещены в 124 эвакуационных центра и добавил, что ущерб от тайфуна в пострадавших регионах на севере Филиппин оценивается в более чем 692 млн песо ($13,67 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что достигнувший западного побережья Мексики ураган «Памела» потерял силу и стал тропическим штормом.