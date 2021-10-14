Тюмень, 14 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Тюменской области на 200 мест увеличен коечный фонд для больных COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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С 15 октября возобновляет работу как ковидный госпиталь санаторий «Градостроитель» на 200 коек.

На 14 октября в Тюменской области работает 16 госпиталей на 2925 коек. Свободный коечный фонд для больных COVID-19 составляет 7%.