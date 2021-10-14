Екатеринбург, 14 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появился памятник татарскому писателю Мусе Джалилю. Бронзовый бюст установлен в сквере Дружбы народов, сообщают СМИ.

Муса Джалиль

Автором бюста является известный скульптор Винера Абдуллина. Расходы по изготовлению памятника взяла на себя Татария.

По словам председателя нацсовета всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, идея открыть памятник появилась давно. Теперь Екатеринбург пополнил число городов, где увековечена память поэта. Еще один бюст Мусы Джалиля будет установлен в городе Серове Свердловской области.