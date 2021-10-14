Гамбург, Германия, 14 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на выставке ITS World Congress в Гамбурге (Германия) концепт-кар беспилотной машины скорой помощи. Об этом сообщается на YouTube-канале Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Беспилотная машина скорой помощи Volkswagen

Концепт скорой помощи создан на базе электромобиля ID. Buzz. Авто имеет желто-красно-синюю схему раскраски кузова. Внутри машины нет ни руля, ни педалей, ни других систем управления. Кресло в передней части электрокара повернуто в сторону салона с медоборудованием.

Технических данных о новинке пока нет. Однако известно, что на основе данного беспилотника можно создавать мобильный офис на колесах, развозной фургон и такси.

В начале сентября нынешнего года на Мюнхенской автомобильной выставке в Германии компания Volkswagen раскрыла подробности об оснащении и возможностях подобных транспортных средств на примере беспилотного минивэна ID. Buzz AD. Он был укомплектован специальным модулем с набором датчиков, радаров, камер и микрофонов. Кроме этого, у автомобиля имелся оптический дальномер LiDAR.

Ожидается, что подобные модели появятся после 2025 года.

Напомним, в ближайшие месяцы Volkswagen снизит производство машин в РФ. Причина этого — дефицит электронных компонентов. При этом в компании заверили, что объёмы производства будут увеличены после решения данной проблемы.

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