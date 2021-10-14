Москва, 14 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Государственная комиссия допустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb к заправке топливом и пуску с космодрома Восточный. Об этом сообщает 14 октября пресс-служба Роскосмоса.

Russian.space Подготовка запуска РН «Союз-2.1б» на космодроме Восточный

«По результатам прошедших испытаний члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 12:40:10 по московскому времени 14 октября 2021 года», — сообщили в госкорпорации.

Заправку ракеты компонентами топлива специалисты начали в 08:10 мск. Это высококонцентрированная перекись водорода, жидкий кислород и азот, керосин. Заключительные предстартовые операции начнутся в 10:45 мск.

После запуска аппараты OneWeb отделятся от разгонного блока в несколько этапов. Нынешний пуск доведёт число спутников на орбите до 358.

Как сообщало ИА REGNUM, первые спутники OneWeb, предназначенные для обеспечения широкополосного доступа в интернет, выведены на орбиту в феврале 2019 года. Пуски осуществляются регулярно, всего аппаратов на орбите должно быть 600.