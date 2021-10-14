Киев, 14 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине был выявлен 18 871 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 13 октября на Украине зафиксировано 18 871 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1748, медработников — 368)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 597 275.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 412 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 59 935.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 311 991 человек вылечился от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 442 985 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 16 309 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.