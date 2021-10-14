Москва, 14 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Только сильный, устойчивый и упорный режим сможет пережить хаос сегодняшнего мира, и на эту роль подходит только Китай, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Дальновидность Соединённых Штатов можно посмотреть даже на таком вот… Выбили они французов и всунули австралийцам атомные подводные лодки вместо французов. Они не подумали, как Китай отреагирует на Австралию? Не подумали? Они тем самым положили последний камень на этого верблюда. И Китай начал искать энергоносители вне Австралии. Они даже не подумали, что это может быть. Потому что вот этот процесс интеллектуальных у них отсутствует. Они по заготовкам работают, схематично», — заявил Кедми.

По его словам, все, что происходит сегодня в мире — это продукт «разумной долгосрочной мудрой» американской политики. Выдержат же в этом хаосе, по словам Кедми, только те власти и правительства, что контролируют ситуацию в ситуации, когда все выходит экономически из-под контроля.

«Надо смотреть не где какой уровень жизни, а то, где власть авторитетна, и она может принимать и осуществлять решения. То государство будет. Где эта власть не авторитетна, она может принимать решения, но они не реализуются. А если и этого не может, этим странам ничего не поможет. Вот Китай сегодня — единственная страна в мире, где власть может в наибольшей степени принимать решения и реализовывать», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в этой ситуации Китай способен преодолеть любой кризис, а другие страны на это не способны, потому что постоянно вынуждены оглядывать и спрашивать разрешения. Россия должна стремиться к тем же самым возможностям и десятилетия власти Путина были направлены в эту сторону.