Кедми объяснил, почему Китай выживет, с Россией все сложнее
Москва, 14 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Только сильный, устойчивый и упорный режим сможет пережить хаос сегодняшнего мира, и на эту роль подходит только Китай, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, все, что происходит сегодня в мире — это продукт «разумной долгосрочной мудрой» американской политики. Выдержат же в этом хаосе, по словам Кедми, только те власти и правительства, что контролируют ситуацию в ситуации, когда все выходит экономически из-под контроля.
Он также добавил, что в этой ситуации Китай способен преодолеть любой кризис, а другие страны на это не способны, потому что постоянно вынуждены оглядывать и спрашивать разрешения. Россия должна стремиться к тем же самым возможностям и десятилетия власти Путина были направлены в эту сторону.