Соль-Илецк, Оренбургская область, 14 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется 47-летний житель Соль-Илецка. Он обвиняется в преступлениях против половой свободы трех детей, чей возраст младше десяти лет, сообщает СУ СКР по региону.

Зал суда

По версии следствия, в мае — июле 2021 года на территории Соль-Илецка совершал иные действия сексуального характера в отношении трех детей в возрасте от шести до девяти лет.

«С учетом примечания Уголовного кодекса Российской Федерации и беспомощного состояния потерпевших в силу малолетнего возраста, действия обвиняемого квалифицированы органом следствия как насильственные, предусматривающие наказание от 12 до 20 лет лишения свободы за совершение каждого преступления», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовное дела завершилось и материалы переданы в суд.