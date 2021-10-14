Благовещенск, 14 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Правительство РФ предоставило Амурской области крупный инвестиционный бюджетный кредит в 2,5 млрд рублей. Деньги направят на реконструкцию очистных сооружений в Благовещенске, сообщила 14 октября мэрия города на своей странице в Instagram.

(сс) LxAndrew Благовещенск

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Работы по усовершенствованию очистных конструкций начнут в 2022 году. Предполагается, что после реконструкции они станут работать в 2,5 раза эффективнее. Возросшие очистные мощности позволят строить в городе больше жилья и социальных объектов. Такие кредиты пока получили 12 регионов. Между ними распределены порядка 123 млн рублей.

Амурская область намерена взять ещё два бюджетных кредита — на реконструкцию водозабора и строительство детского сада в Северном микрорайоне Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка Амурской области на получение инвестиционного бюджетного кредита в 2,5 млрд рублей была одобрена 7 октября. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.