Томск, 14 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Томской области 14 октября проходит первое собрание депутатов региональной Законодательной думы VII созыва.

Илья Борило ИА Красная Весна Площадь Ленина. Томск

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облпарламента, депутаты выбрали председателя Закдумы. Фракция ЛДПР предложила на этот пост кандидатуру Леонида Терехова, КПРФ — Алексея Федорова, «Единая Россия» — Оксаны Козловской.

Добавим, Оксана Козловская руководила региональным парламентом два созыва.

По итогам тайного голосования, в котором приняли участие 39 депутатов, спикером Закдумы стала Оксана Козловская. За неё проголосовали 28 человек. Леонид Терехов получил два голоса, Алексей Федоров — девять.

Таким образом, спикером Законодательной думы Томской области VII созыва избрана Оксана Козловская.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в областную Закдуму прошли 17−19 сентября 2021 года.