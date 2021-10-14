Москва, 14 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В результате прихода балканского циклона в четверг, 14 октября, в столице России ожидаются ливневые дожди, в результате которых может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Об этом 14 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди

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«Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от 8 до 13 миллиметров — грубо говоря, ведро воды на квадратный метр», — сказал он.

Также синоптик добавил, что в результате этого будет ограничен приток солнечного тепла и это вернет температуру воздуха к климатической норме. При этом Тишковец уточнил, что вечером 14 октября в Москве ожидается сильный дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Черноземья с пятницы, 15 октября, ожидается похолодание на 5 — 6 °C.