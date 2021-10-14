Ижевск, 14 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. По результатам лабораторных исследований бюджетного учреждения «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» в четырех пробах свиной замороженной вырезки производства ООО «САРПРОДТРЕЙД» (Саратов) выделен геном вируса африканской чумы свиней. Даты выработки данной продукции — 9, 10, 12 и 13 сентября текущего года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Свиньи

Продукция была отобрана на одном из предприятий Удмуртии 12 октября.

Партия весом 345 кг поступила на предприятие 24 сентября. Продукция сделана из сырья производства ООО «АПК «АгроФуд» (Белгородская область, город Губкин).

«В настоящее время государственной ветеринарной службой Удмуртской Республики под контролем Управления проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, генетический материал вируса африканской чумы свиней был выявлен у животных на свиноферме в Корочанском районе Белгородской области в конце сентября. Лабораторные исследования подтвердили ген вируса АЧС в 30 пробах от животных, содержащихся на площадке «Бродок-2» в хуторе Долгий Бродок. Предприятие принадлежит ООО «Мираторг-Белгород».

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