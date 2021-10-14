Саратов, 14 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 378 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 197 пациентов. Об этом 14 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 189 пациентов, с признаками ОРВИ — 186 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 93 588 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 84 348 человек.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили вновь в Саратове — 147 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 121 человек, до 20 лет — 63 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом полностью закрыты на 13 октября были два детских сада и 17 школ.

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