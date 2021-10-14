Кабул, 14 октября 2021, 09:21 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало власти США исключить функционеров движения из списков террористов. Об этом заявил назначенный радикалами министр информации и культуры правительства Афганистана Хайрулла Хайрхва.
По его словам, американские власти «используют наличие наших функционеров в этих списках как инструмент давления на правительство Афганистана».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что Соединённые Штаты потеряли репутацию лидера либерального мира из-за бегства из Афганистана.
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