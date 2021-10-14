* запрещённая в России организация

Кабул, 14 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало власти США исключить функционеров движения из списков террористов. Об этом заявил назначенный радикалами министр информации и культуры правительства Афганистана Хайрулла Хайрхва.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Майк Помпео и Абдул Гани Барадар на встрече с делегацией Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе (Катар). 12 сентября 2020 года

По его словам, американские власти «используют наличие наших функционеров в этих списках как инструмент давления на правительство Афганистана».

«Мы призываем их придерживаться дипломатических методов, поскольку, на мой взгляд, это все равно не принесет им никакой пользы в будущем», — сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что Соединённые Штаты потеряли репутацию лидера либерального мира из-за бегства из Афганистана.

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