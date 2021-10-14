Екатеринбург, 14 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обнаружено превышение допустимого содержания оксида углерода и мелкодисперстной пыли более чем в два раза. Причиной стало тление торфяника на юге Екатеринбурга, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Свердловской области.

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Зашкаливающие показатели загрязняющих веществ выявлены 14 октября в ходе исследования концентрации вредных веществ. Они проводились в ответ на многочисленные жалобы населения на сильное задымление.

В связи с неблагоприятной обстановкой врачи советуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, использовать маски и респираторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тление торфяника началось 11 октября. На 14 октября торфиник тлеет на площади 4,8 га. За сутки было потушено 0,6 га.