Индиан-Уэллс, США, 14 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и 3 из 6 брейков.

В четвертьфинале Басилашвили сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.