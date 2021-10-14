Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в рамках фестиваля «Камчатка рыбацкая» встретился с будущими моряками — учениками профильных морских классов и студентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Считаю, что фестиваль — правильная история. Мы больше внимания уделяем профессиональному празднику рыбаков, различным направлениям деятельности, связанным с нашей главной отраслью — добычей и переработкой рыбной продукции, её транспортировкой. За вами — будущее этой отрасли и будущее полуострова», — приветствовал участников губернатор.

Владимир Солодов пообщался с будущими моряками, ответил на их вопросы. Ребят интересовало будущее развитие региона, перевозки по Северному морскому пути, цены на рыбную продукцию, портовая инфраструктура и судостроение.

«Если говорить о портовой деятельности, то есть, например, активно развивающийся порт Сероглазка. Это большое предприятие, которое создаёт в том числе достойные рабочие места. Для меня одна из главнейших задач — возродить в крае судоремонтную деятельность и судостроение. В этом году впервые за многие годы по инициативе председателя Рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергея Борисовича Тарусова было заложено строительство судна на Камчатке. Это малое судно, но это уже первое фактическое действие по возрождению судостроения», — сказал Солодов.

За последние пять лет рыбная промышленность инвестировала в развитие переработки более 50 млрд рублей, созданы ведущие предприятия. В качестве примера он привёл колхоз имени Ленина, где построен современный перерабатывающий завод. Губернатор предложил организовать для студентов экскурсии на предприятие.

Фестиваль «Камчатка рыбацкая» приурочен к 125-летию зарождения рыбной промышленности полуострова. Уже прошли торжество для рыбаков, ярмарка, экскурсии для школьников на береговые заводы. Запланированы и другие мероприятия.

Фестиваль завершится 17 октября торжественным митингом, посвящённым памяти погибших моряков и рыбаков полуострова. Планируется, что «Камчатка рыбацкая» будет проводиться ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 8 по 17 октября проходит первый фестиваль «Камчатка рыбацкая».