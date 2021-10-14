Челябинск, 14 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело в связи с порчей трамвая. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Дело завели в отделе полиции «Тракторозаводский» по факту вандализма. Ход расследования поставлен прокуратурой Тракторозаводского района на контроль.

Инцидент произошёл утром 25 сентября на территории трамвайного депо №1. Неизвестные разрисовали вагоны. Размер ущерба превысил 172 тыс. рублей.