Индиан-Уэллс, США, 14 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителем Болгарии Григору Димитрову в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, четыре ошибки на подаче и 6 из 10 брейков.

В четвертьфинале Димитров сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.