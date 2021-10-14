Вашингтон, 14 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Компания Tesla начнет производство моделей Roadster и Semi в 2023 году. Об этом глава компании Илон Маск сообщил на собрании акционеров.

@elonmusk Tesla Cybertruck и Roadster

Прототип Roadster был представлен четыре года назад. Тогда сообщалось, что серийная модель появится в 2020 году. Затем выпуск суперкара перенесли на 2022 год. Однако теперь Маск назвал новые сроки дебюта модели. При этом, по данным американской компании, третий квартал 2021 года для Tesla был вполне удачным.

Таким образом, Roadster поступит заказчикам спустя шесть лет после премьеры модели. Отмечается, что Tesla продолжает принимать на него заказы. Начальная версия модели будет продаваться по цене от 200 тыс. долларов (14 381 320 рублей).

Грузовик Tesla Semi также дебютировал в 2017 году. Тогда же Tesla обнародовала свой план по развертыванию Megacharger — мощной сети по зарядке электрических грузовиков.

Недавно компания создала первую станцию Megacharger мощностью 1 мегаватт. Она находится рядом с заводом Gigafactory в американском штате Невада. По информации Tesla, зарядить аккумулятор грузовика для пробега на 640 км на такой станции можно за 30 минут.

Напомним, компания Tesla планирует поставить на конвейер в 2022 году пикап Cybertruck, а массовый выпуск новинки начнется в 2023 году.

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