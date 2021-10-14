Кызыл, 14 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся 16 детей в возрасте до 17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Кызылского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 705.

Госпитализировано за сутки 35 человек. Таким образом, по состоянию на 14 октября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 304 больных, в том числе 46 детей и одна беременная женщина. Занятость коечного фонда составила 67,6%.

«К аппарату ИВЛ подключено 15 больных. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 15, стационарное — 259 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 279 больных», — отметили в минзжраве.