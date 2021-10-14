Пенза, 14 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Пензенской области внесены изменения в действующее постановление о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ подписал 13 октября губернатор Олег Мельниченко.

Полученный QR-код

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При посещении точек общественного питания от жителей Пензенской области потребуют предъявить QR-код о проведенной вакцинации от COVID-19 или перенесенном не менее 6 месяцев назад заболевании. Требования не распространяются на фудкорты, деятельность которых была приостановлена ранее.

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ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области работники, не имеющие противопоказаний, должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 1 ноября, а завершить курс — до 1 декабря. Привить требуется не менее 80% от общей численности сотрудников. Тех, кто не пройдет обязательную вакцинацию переведут на дистанционный режим или отстранят от работы.

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