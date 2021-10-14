Джакарта, , 09:09 — REGNUM Посол Австралии в Индонезии Пенни Уильямс посетила провинцию Западная Ява с рабочим визитом, сообщает Sindonews.

Ява Aviasovet.ru

Посол встретилась с губернатором Западной Явы Ридваном Камилом. Стороны обсудили совместные действия в сферах образования, инвестиций, цифровой экономики и устойчивого развития.

«Я счастлива начать свой первый рабочий визит на Западную Яву, чтобы узнать, а также углубить отношения между Западной Явой и Австралией», — заявила посол Австралии в Индонезии.

Посол встретилась с представителями австралийских компаний на Западной Яве, чтобы обсудить экономический рост и инвестиционные возможности. Встречи с партнерами в сфере образования дадут возможность обменяться актуальной информацией о возможностях обмена студентами и будущем сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, туристам из Китая, Южной Кореи, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии разрешили въезжать на курортный остров Бали власти Индонезии.

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