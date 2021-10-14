Ижевск, 14 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 октября прививку от коронавируса сделали 424 027 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

США U. S. Army Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Второй компонент препарата получили 333 216 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 4785 жителей республики. 857 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 56 479 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2161 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября провели 1 849 664 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8285 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6601 исследование.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали почти 1,85 млн тестов на коронавирус