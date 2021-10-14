Уфа, 14 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Обстоятельства отравления детей парами хлора в бассейне устанавливают в Уфе. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Lars Plougmann В бассейне

В социальных сетях была опубликована информация о том, что в Уфе два ребенка, которые находились вместе с своими родителями в бассейне оздоровительно-развлекательного комплекса почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание. После этого состояние одного ребенка ухудшилось, он был доставлен в медучреждение для осмотра: медики диагностировали у него отравление парами хлора.

По данному факту следователи сейчас проводят доследственную проверку по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики», — говорится в сообщении пресс-службы.